Audiences du mardi 20 décembre : succès pour PBLV, flop pour Stéphane Bern à Venise.

Une mini-série britannique était proposée durant toute la soirée du mardi 20 décembre 2016 sur TF1 : les trois épisodes de Dix petits nègres, adaptation du classique d'Agatha Christie. Plus d'un amateur de cette fiction se voyant obligé d'enregistrer la dernière partie, le dénouement n'ayant lieu que vers 00h20 ! Audience : 5.2 millions de téléspectateurs pour la partie 1, 3.9 millions pour la partie 2, 3.1 millions pour la partie 3.

Divertissement inédit sur France 2, et là aussi très long : plus de 2h30 d'antenne pour Soir de fête à Venise, mené par Stéphane Bern. 1.8 million de personnes seulement, en moyenne, devant la célébration d'une des villes européennes les plus fascinantes.

Les fidèles de Plus belle la vie ont pu découvrir un Prime spécial Noël hier, avec notamment Laurent Kerusore, Michel Cordes et Sylvie Flepp. Succès avec 4.4 millions de téléspectateurs.

Dernier numéro de Qu'est-ce que je sais vraiment ? avec Karine Le Marchand et Stéphane Plaza sur M6. Ce quiz consacré à la mémoire a été vu par 2.2 millions de personnes.

