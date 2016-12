Auditions de Prodiges ce soir : 15 jeunes grands talents, dont la bouleversante Madeleine.

C'est LE programme à voir ce jeudi 22 décembre : les auditions du rendez-vous événementiel Prodiges, dès 20h55 sur France 2.

Présenté par Marianne James, avec un jury de qualité formé de la soprano Élisabeth Vidal, du violoncelliste Gautier Capuçon, et du danseur étoile Patrick Dupond.

Lors de cette première soirée, enregistrée au théâtre Le Quai à Angers, le trio de jurés départagera quinze jeunes talents âgés de moins de 16 ans, dans les catégories Chant, Danse et Instrument. Accompagnés de l’Orchestre national des Pays de la Loire (ONPL), dirigé alternativement par Ariane Matiakh et Pascal Rophé, les candidats se produiront sur scène sur les airs les plus porteurs du répertoire classique.

À l’issue de cette soirée d’auditions, les trois meilleurs jeunes artistes dans chaque catégorie seront qualifiés pour la grande finale.

Xavier Bonnetain, responsable de l'unité Musique, Spectacle et Divertissements à France Télévisions : « Nous sommes le seul groupe audiovisuel à soutenir ce segment musical. Nous suivons la carrière de Camille Berthollet depuis la sortie de son premier album. Nous continuons de l’accompagner sur son second opus, sorti en octobre dernier, et dans lequel elle chante en duo avec sa sœur. France 2 est également partenaire du grand concert « Prodiges » qui aura lieu à Lille en juin prochain. Nous travaillons aussi sur une tournée qui débutera vraisemblablement en automne 2017. Bref, Prodiges est une belle émission, qui vient pleinement s’inscrire dans l’une des missions du service public, à savoir la diversité de l’offre musicale. »

Ci-dessous, un avant-goût de ce programme réalisé par Tristan Carné et produit par Shine France. Clara, 12 ans, danseuse (air La Moldau) ; Madeleine, chantant divinement bien (Ave Maria dit de Caccini) et Sacha au piano.