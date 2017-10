Ballon d'Or 2017 : révélation lundi de la liste des 30 nommés.

Lundi 9 octobre, tout au long de la journée, France Football et L’Équipe dévoileront les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2017.

De 9h à 19h15, les 30 prétendants seront révélés en six séquences, simultanément sur les réseaux sociaux, francefootball.fr, le site et la chaine L’Équipe. Les 15 derniers noms seront dévoilés en direct dans L’Équipe d’Estelle, présentée par Estelle Denis à partir de 17h45, en présence notamment de Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football.

Pour rappel, le portugais Ronaldo était l'hiver dernier le 61ème Ballon d’Or France Football. C’est la 4ème fois qu’il remportait la plus prestigieuse des récompenses individuelles, après 2008, 2013 et 2014.

Le jury composé de 173 journalistes avait récompensé sa formidable année 2016, avec 51 buts inscrits et deux trophées majeurs remportés : la Ligue des Champions sous le maillot du Real Madrid, et l’Euro avec la sélection du Portugal. Lionel Messi (2è) et Antoine Griezmann (3è) complètent le podium.

Le classement complet de l'an dernier :

1_Cristiano Ronaldo

2_Lionel Messi

3_Antoine Griezmann

4_Luis Suarez

5_Neymar

6_Gareth Bale

7_Ryad Mahrez

8_Jamie Vardy

9_Gianluigi Buffon

9_Pepe

11_Pierre-Emerick Aubameyang

12_Rui Patricio

13_Zlatan Ibrahimovic

14_Paul Pogba

14_Arturo Vidal

16_Robert Lewandowski

17_Toni Kroos

17_Luka Modric

17_Dimitri Payet