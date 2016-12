Bande-annonce de Chez nous, un film qui fait réagir le Front National.

"Pauvre Marine Le Pen, qui est caricaturée par ce pot à tabac de Catherine Jacob. Un sacré navet en perspective !" Pot à tabac...Tweet ce 31 décembre de Steeve Briois, député-maire et vice-président du Front National, en réplique à la bande-annonce du film Chez nous.

Un long-métrage réalisé par Lucas Belvaux et dont voici le synopsis : Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

En salles le 22 février 2017, en pleine campagne pour la Présidentielle.

Lucas Belvaux : "Tout ce que j’espère, c’est que le film provoquera des discussions. En le faisant, j’ai essayé de dévoiler la supercherie qu’est le populisme. Comment il considère la politique en termes de marketing et les citoyens, les électeurs, comme une clientèle, une cible à atteindre. On trouve sur internet des enregistrements de session de formation de militants FN assez édifiants à ce sujet. J’ai ressenti le besoin de faire ce film pendant que je tournais mon film précédent, PAS SON GENRE, à Arras. Les élections municipales approchaient et les sondages donnaient le Front National à 30 voire 40% selon les endroits. Cela fait longtemps que le vote populaire à l’extrême droite m’interpelle. Or, depuis toujours, je fais des films pour répondre à des questions que je me pose. Dans PAS SON GENRE, il y a un personnage qui dit : «Ici, c’est chez nous». Bien que ce soit une réplique incongrue dans le film, personne ne m’en a jamais parlé. Peut-être parce qu’on reste toujours sur l’image des Ch’tis chaleureux. Or, cette réalité-là s’est transformée. Et puis, le Nord, c’est aussi ma région, au sens large, où j’ai déjà tourné deux films, où je connais beaucoup de monde. Bref, la présidentielle approchant, il m’a semblé qu’il était urgent de faire ce film".