En salles dès ce mercredi : Jamais contente, film d'Émilie Dezeuze.

En salles dès ce mercredi 11 janvier, Jamais contente, premier film d'Emilie Deleuze.

Un scénario de Marie Desplechin, milie Deleuze et Laurent Guyot.

Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne, Alex Lutz et Catherine Hiegel.

Synopsis : Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de tous. En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. Je pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si seulement ils ne voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. A ce point-là de détestation, on devrait me filer une médaille. Franchement, quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ?