En salles dès ce mercredi : Un sac de billes, adapté du roman de Joseph Joffo.

Découvrez dès ce mercredi en salles le film UN SAC DE BILLES. Une adaptation du roman de Joseph Joffo par Christian Duguay.

Casting composé de Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan. Avec la participation de Christian Clavier et Kev Adams.

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes font preuve d'une incroyable dose de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Selon Le Parisien, "Christian Duguay signe une mise en scène d’envergure, sans amidon, propre à toucher le grand public. Les acteurs, toutes générations confondues, y sont irréprochables".