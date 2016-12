Box-office USA vendredi/lundi : Rogue One résiste, succès pour Sing, échec pour Assassin's Creed.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 23 au dimanche 25 décembre 2016 + chiffres du lundi 26 inclus.

Projeté dans plus de 4150 ciné, Rogue One : A Star Wars Story continue son brillant parcours. Leader avec environ 96 millions de dollars de recettes ces 4 derniers jours soit la somme remarquable de 318 millions en seulement 11 jours ! On approche les 600 millions dans le monde. Budget de prod, hors imposants frais marketing, estimé à 200 millions.

Très bon départ pour le film d'animation Sing visible dans plus de 4000 cinémas. Numéro 2 dans le classement avec une estimation de 56 millions de recettes de vendredi à lundi. 77 millions en intégrant les chiffres des 2ers jours d'exploitation, mercredi et jeudi. Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson prêtent leur voix à ce film qui a coûté 75 millions de dollars (hors frais promo).

Le long-métrage Passengers se classe 3ème. Ce film de science-fiction avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt a bénéficié d'un budget de production XL : 110 millions de $ selon boxofficemojo. Plus de 23 millions de recettes de vendredi à lundi (30 en incluant mercredi et jeudi).

La comédie Why Him ? portée par Bryan Cranston et James Franco est au pied du podium avec pas loin de 17 millions de $ de recettes. Cette nouveauté a un budget proche de 40 millions de $.

3000 cinémas ont la nouveauté Assassin's Creed à l'affiche depuis mercredi, et les premiers résultats sont très décevants. Vu le gros budget qui est de 125 millions hors frais marketing... Classé 5ème avec 22 millions de recettes de mercredi à lundi ; près de 15 en cumulant seulement les chiffres de vendredi à lundi.