Bruno Salomone face à ses portraits dans A vos pinceaux (vidéo).

Proposé depuis hier sur France 2 et animé par Marianne James, À vos pinceaux est le premier concours télévisé de peintres amateurs.

Pendant 4 semaines, les téléspectateurs (très peu nombreux hier : moins d'1.6 million) vont découvrir des passionnés de peinture et de dessin, sélectionnés parmi près de 2 000 candidatures. Deux jurés les départagent : Bruno Vannacci, artiste peintre et professeur d’arts appliqués, et Fabrice Bousteau, journaliste et rédacteur en chef de Beaux Arts magazine.

Deux candidats partent à l’issue de chaque prime, et le gagnant exposera ses toiles au Grand Palais, à Paris.

Hier, les amateurs de ce programme ont pu découvrir une épreuve où les concurrents devaient dessiner le portrait de Bruno Salomone. Voici l'instant où le comédien découvre les résultat :



Bruno Salomone face à ses portraits