Casting pour la deuxième saison de Mariés au premier regard.

Studio 89, société de production du groupe M6, travaille sur une deuxième saison de l’émission Mariés au Premier Regard.

En novembre 2016, la première saison de ce programme inédit en France avait réuni plus de 3 millions de téléspectateurs. Forte de ce succès, la chaîne M6 signe pour une nouvelle saison, et les appels à candidatures sont ouverts dès à présent.

"La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour ? Grâce à cette expérience unique en France, des scientifiques vont vous aider à trouver l’homme ou la femme de votre vie. Vous êtes célibataire et recherchez LE grand amour ? Vous avez une démarche sincère et authentique ? Vous êtes prêt(e) pour un nouveau départ et l’amour est la pièce manquante de votre vie ?

Pour participer, envoyez-nous à mariesaupremierregard@m6.fr :

- Deux photos

- Vos coordonnées (prénom, âge, numéro de téléphone et ville)

- Une présentation (parlez-nous de vous !) "