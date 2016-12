Marin, 12 ans, grand vainqueur de Prodiges hier soir sur France 2 (vidéo).

Il y a huit jours, France 2 proposait de découvrir les auditions du rendez-vous événementiel Prodiges. Un rendez-vous de qualité mais qui est pourtant loin d'avoir fait le plein de téléspectateurs : 2.9 millions.

Hier, 29 décembre à 21 heures, place à la finale. Présentée par Marianne James, avec un jury composé de la soprano Élisabeth Vidal, du violoncelliste Gautier Capuçon, et du danseur étoile Patrick Dupond.

Lors de cette deuxième soirée, enregistrée au théâtre Le Quai à Angers, le trio de jurés devait départager 9 jeunes talents âgés de moins de 16 ans, dans les catégories Chant, Danse et Instrument. Accompagnés de l’Orchestre national des Pays de la Loire (ONPL), dirigé alternativement par Ariane Matiakh et Pascal Rophé, les candidats se sont produits sur scène sur les airs les plus porteurs du répertoire classique.

Le vainqueur de chaque catégorie remporte une bourse d’études. Le grand gagnant, Marin, double cette bourse, soit un total de 10.000 euros.

Les 9 finalistes :

Chant : Alexandre, 14 ans ; Lucile, 12 ans ; Madeleine, 14 ans.

Danse : Marilou, 15 ans ; Thomas, 16 ans ;Clara, 12 ans.

Instrument : Chanel, 15 ans (harpe) ; Marin, 12 ans ; Sacha, 13 ans (piano).

Pour les accompagner, d’anciens Prodiges étaient présents tout au long de la soirée, notamment Camille Berthollet (lauréate Prodiges 2014) et Melvin Lawovi (lauréat Prodiges 2015).