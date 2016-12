Concert du Nouvel An 2017 sur France 2 : liste des morceaux interprétés.

C'est une tradition annuelle appréciée par les téléspectateurs de France 2 : la diffusion en direct le premier janvier du concert en direct du Musikverein de Vienne. Première partie ce dimanche à 11h15 et seconde partie à 12h15.

Le grand concert du Nouvel An a lieu traditionnellement chaque année le matin du 1er janvier dans la Goldener Saal (Salle dorée) du Musikverein à Vienne. L'Orchestre philharmonique de Vienne y interprètera les œuvres les plus populaires des grands compositeurs de valses et d’opérettes, et principalement celles de la famille Strauss (Johann Strauss père, Johann Strauss fils, Josef Strauss et Eduard Strauss).

Gustavo Dudamel deviendra le plus jeune chef d'orchestre à diriger le célèbre Concert du Nouvel An de la Philharmonie de Vienne. Charismatique chef d'orchestre symphonique et lyrique de renommée internationale, il est directeur artistique de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles et directeur musical de l'Orchestre Symphonique Simón Bolívar du Venezuela

Programme de la Première partie :

- Franz Lehár, Nechledil-Marsch de l’Opérette « Wiener Frauen »

- Émile Waldteufel, Les Patineurs. Valse, op. 183

- Johann Strauss fils, ‘S gibt nur a Kaiserstadt‚ ‘s gibt nur a Wien (Il n’y a qu’une ville impériale, il n’y a que Vienne). Polka op. 291

- Josef Strauss, Winterlust (Joie d’hiver). Polka rapide op. 121

- Johann Strauss fils, Mephistos Höllenrufe (Hurlements souterrains de Mephisto). Valse, op. 101

- Johann Strauss fils, So ängstlich sind wir nicht! (Nous ne sommes pas si inquiets !). Polka rapide, op. 413

Seconde partie :

- Franz von Suppé, Ouverture de l’Opérette « La Dame de Pique »

- Carl Michael Ziehrer, Hereinspaziert! (Entrez !). Valse de l’opérette « Der Schätzmeister » op. 518

- Otto Nicolai, « Mondaufgang » de l’Opéra « Les Joyeuses commères de Windsor »

- Johann Strauss fils, Pepita-Polka, op. 138

- Johann Strauss fils, Quadrille de la Rotonde, op. 360

- Johann Strauss fils, Die Extravaganten (Les Extravagants). Valse, op. 205

- Johann Strauss père, Indianer-Galopp. Polka rapide, op. 111

- Josef Strauss, Die Nasswalderin. Polka-mazurka, op.267

- Johann Strauss fils, Auf zum Tanze! (En piste !). Polka rapide, op.436

- Johann Strauss fils, Tausend und eine Nacht (Mille et une nuits), Valse de l’Opérette « Indigo », op. 346

- Johann Strauss fils, Tik-Tak. Polka rapide, op. 365

- Eduard Strauss, Mit Vergnügen (Avec plaisir). Polka rapide, op. 228

- Johann Strauss fils, Le beau Danube bleu. Valse, op. 314

- Johann Strauss Père, Marche de Radetzky, op. 228

