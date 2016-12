Coup de gueule de la comédienne Muriel Robin contre les propos de Mgr Barbarin.

Coup de gueule ce 25 décembre de la comédienne Muriel Robin, suite à des propos de Monseigneur Barbarin, publiés ce matin dans les quotidiens Aujourd'hui en France et Le Parisien.

Le texte de Muriel Robin, publié sur son compte Facebook :

"Je lis ce matin un article dans Le Parisien, dans lequel le Cardinal Barbarin revient sur les scandales pédophiles qui ont éclaboussé son diocèse durant l'année 2016. Et je découvre : "Si j'avais été en relation directe plus tôt avec les victimes et que j'avais vu la gravité des dégâts, je me serais dit : il faut agir immédiatement."

Et oui, je comprends tellement cher Cardinal. Tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un de violé, comment peut on imaginer sa souffrance ? Bien sûr ! Pourquoi ? Parce que ce n'est évidemment qu'en voyant la personne qu'on peut ressentir quelque chose de triste, de douloureux, voire même très douloureux qui se dégagerait de la dite personne. Alors que de loin, comment imaginer cela ?

C'est vrai. Prenez par exemple les enfants qui meurent de faim : je ne sais pas vous, mais moi, comme je ne les vois pas, je ne saurais pas vraiment dire si ils souffrent. C'est vrai que si j'étais " en relation directe " avec eux, je mesurerais certainement mieux la gravité de leur situation.

Sachez que je n'ai, de mon côté, pas besoin d'être "en relation directe" avec vous pour mesurer la gravité de vos propos et surtout m'interroger sur votre idée de la souffrance de l'autre. J'ai honte, je dois bien l'avouer. Une fois de plus. Alors je voudrais juste serrer dans mes bras les victimes qui ont pu lire Le Parisien ce matin, ce que vous auriez pu faire dès le début, au lieu de les insulter une deuxième fois."