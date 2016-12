Dans les coulisses d’un bateau de croisière dès ce lundi sur Voyage.

Entrez dans les coulisses d’un bateau de croisière dès ce 26 décembre, tous les lundis à 21h50 sur Voyage. TOUS A BORD est une série documentaire inédite de 6 x 52'.

Embarquez sur l’un des plus larges bateaux de croisière du monde, et découvrez la vie des membres de l’équipage et des passagers à bord du Diadema. Une aventure pleine de surprises qui révèle les rouages de la formidable machine humaine permettant à vos vacances de se dérouler à merveille. De l’organisation des spectacles pour les passagers aux excursions en passant par la gastronomie, « Tous à bord » propose une plongée dans les coulisses de ces villes flottantes pour mieux comprendre l’ampleur du phénomène.

Episode de ce lundi 26 Décembre à 21h50 : Une croisière réussie, c’est d’abord des excursions bien choisies. Silvio le responsable de l’agence de voyage du bord va devoir trouver de quoi étonner ses passagers sur l’île de Majorque. Tout doit être parfait : du choix de la visite, au restaurant en passant par la boutique de souvenirs…

Lundi prochain : Le commandant sur un navire de croisière est le seul maitre à bord. Il a la responsabilité de la vie des 4 000 passagers et des 1 200 membres d’équipage du Diadema. Cette semaine c’est la relève. Le commandant Tateo aura trois jours pour prendre possession du navire. Il devra veiller sur le paquebot du charismatique commandant Garbarino.

Lundi 9 janvier : Comment faire embarquer et débarquer près de 4 000 passagers en moins de 12 heures ? C’est un défi à relever chaque semaine et pour cela, une organisation exigeante est nécessaire. Des bagagistes au valet de chambres, des cuisiniers aux hôtesses d’accueil, tous doivent être prêt pour accueillir les nouveaux vacanciers.

Lundi 16 : Pour les équipes en charge du divertissement, c’est une semaine très chargée qui s’annonce : en trois jours, ils doivent répéter et monter le nouveau spectacle du bateau en faisant participer les passagers. Parmi eux, un groupe de danseurs de tango qui vient passer une semaine pour vivre sa passion.

Lundi 23 : Bien manger quand on est en croisière est aussi important que les excursions ou le spectacle du soir. Pour assurer une qualité optimale sur tous les bateaux, les équipes de cuisines reçoivent la visite du chef qui vient inspecter les buffets, les menus et proposer de nouveaux concepts. Cette semaine, le chef Fontanesi est à bord pour s’assurer que l’expérience culinaire est réussie.

Lundi 30 : Pour Martine, Murielle et leurs deux adolescents, c’est la première croisière. Il va falloir faire plaisir à tout le monde : animation et buffet pour les garçons, excursions et spectacles pour les deux filles. Pour Frédéric aussi, la croisière, c’est une découverte. Mais il a décidé de la vivre seul.