Dans les coulisses du château de Versailles ce mardi soir sur TMC.

Le château de Versailles c’est 63 154 m2 de surface totale dont 23 072 m2 ouverts à la visite, 60 000 œuvres dont 7 000 peintures, 4 000 meubles, 2 500 objets d’art, 357 miroirs dans la Galerie des Glaces, plus de 200 statues, bustes et vases à housser et déhousser chaque année, 55 fontaines et bassins pour 600 jets d’eau, 35 kms de canalisations dans des galeries sous-terraines.

Ce mardi en première partie de soirée, TMC propose un documentaire consacré à ce lieu qui dispute le titre de monument payant le plus visité de France, avec le Louvre et la Tour Eiffel.

"À l’approche de l’été, au château, c’est l’effervescence : tout doit être prêt pour accueillir le flot de touristes attendu pendant la haute saison. Chaque jour, pendant des semaines, jardiniers, fontainiers, décorateurs, régisseurs et bien d’autres encore s’activent pour redonner son lustre au château, un peu engourdi après l’hiver. Une véritable armée de 1000 personnes ! Le château s’impose également par sa démesure : ici, tout est précieux, tout est immense. Plus de 60 000 m2 répartis en 2 300 pièces, 67 escaliers, 350 cheminées, 2 000 fenêtres… mais également les 787 hectares d’espaces verts, avec ses fontaines datant de Louis XIV, ses jardins, sa ferme... Dès le mois de mai, Versailles reprend vie au rythme des spectacles majestueux et des feux d’artifices spectaculaires, jusqu’au désormais célèbre bal de Kamel Ouali, une fête délirante en costumes d’époque qui rassemble chaque année des milliers de convives et qui marque le coup d’envoi de la saison estivale."