Dès le 8 février, les Lepic et les Bouley dans une ultime saison de Fais pas ci fais pas ça.

“Fais pas ci, fais pas ça” de retour sur France 2 dans trois semaines : neuvième et ultime saison, hélas.

"Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin ! Les enfants ont bien grandi, ils quittent le nid les uns après les autres, et même si être parents, c’est pour la vie, les Bouley et les Lepic se disent qu’ils ont fait le plus gros du boulot. Voilà pourquoi, d’un commun accord, France 2 et Elephant Story ont décidé de concevoir cette nouvelle saison comme la dernière."

"Fais pas ci, fais pas ça est une série créée par Anne Giafferi et Thierry Bizot et diffusée depuis le 8 septembre 2007 sur France 2. Elle réunit un casting inchangé depuis ses débuts: Isabelle Gelinas (Isabelle Bouley), Bruno Salomone (Denis Bouley), Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquedec (Renaud Lepic) Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley) ,Lilian Dugois (Eliott Bouley), Myrtille Gougat (Salomé Bouley), Yaniss Lespert (Christophe Lepic), Tiphaine Haas (Soline Lepic), Canelle Carré Cassaigne (Charlotte Lepic) et Timothée Kempen Hamel (Lucas Lepic). ​

La série, en très nette progression depuis la saison 1, a réalisé pour sa saison 8 un excellent score de 5.4 millions de téléspectateurs pour 20.5% de PdA. Elle s’est placée leader tout au long des trois soirées et a réuni un public très homogène et familial avec 21% sur les -50 ans et 20% sur les +50 ans.

Crédit photo © Eric Vernazobres - France 2.