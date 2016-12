Dès ce soir, diffusion en version remastérisée de l'animé Capitaine Flam sur Mangas.

Réalisée en 1978 par Tomoharu Katsumata et produite par Toei Animation, la série animée de science-fiction Capitaine Flam est basée sur une oeuvre de d'Edmond Hamilton et a marqué toute une génération.

Programmation en version remasterisée du lundi au vendredi à 22 heures dès ce 26 décembre sur la chaîne MANGAS (3 épisodes à la suite dès demain ; 2 ce soir).

Le Capitaine Flam fait régner l'ordre dans tout l’univers. Sauvera-t-il la lointaine planète Mégara ? Son équipe de choc,ses compagnons d’armes aux inépuisables talents, nous entraînent dans une course folle à travers l’espace-temps. Toujours audacieux, ne reculant devant aucune difficulté, Flam et ses amis remontent plus de cent millions d’années en arrière et traversent les dimensions à bord du Cyberlab. A travers des missions plus dangereuses les unes que les autres, ils doivent sauver la Terre constamment menacée...

La série culte est sortie également en version remastérisée chez AB Vidéo le 21 décembre dernier.