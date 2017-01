Document dans 66 minutes sur M6 : Primaire de la Gauche, coulisses d'une impitoyable campagne.

Présenté par Xavier de Moulins ce dimanche 15 janvier 2017 à 16h30 sur M6 : Primaires de la Gauche, coulisses d’une impitoyable campagne. Un documentaire de Laurent Lesage.

Depuis l’annonce du retrait de François Hollande, la primaire à gauche est ouverte et incertaine. Au Parti Socialiste, ils sont quatre pour tenter de succéder à l’actuel chef de l’Etat. Quatre anciens premier ministre et ministres, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Benoit Hamon s’affrontent dans cette compétition qui s’annonce musclée : les coups bas, les trahisons et les petites phrases assassines ont déjà lancé les hostilités.

A leurs côtés, trois outsiders, les candidats écologistes François de Rugy et Jean Luc Bennahmias ainsi que la radicale Sylvia Pinel. Des challengers qui vont tout tenter pour exister dans une campagne très courte, dans laquelle ils vont passer de l’ombre à la lumière et découvrir la notoriété.

Etats d’âme, espoirs des uns et désillusions des autres, l'équipe de ce sujet a suivi jour après jour les candidats dans cette impitoyable bataille, entamée fin novembre. Et s'est glissée dans les coulisses de leur campagne, dans leurs QG parisiens, avec leurs proches et aussi au contact de leurs supporters.