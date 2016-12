Document inédit et débat sur France 5 sur ce fléau qu'est le harcèlement sexuel.

En France, de nombreuses personnes, hommes ou femmes, sont harcelés sexuellement sur leur lieu de travail. Fléau silencieux, les psychiatres s’accordent à dire que les traumatismes liés au harcèlement sexuel peuvent être aussi violents que ceux d’un viol.

Un documentaire inédit d'Olivier Pighetti sera diffusé en première partie de soirée sur France 5 le 3 janvier prochain.

Laury et Gwenaëlle, terrifiées par le patron d’une PME, ont déménagé pour ne plus le croiser et fondent en pleurs à l’idée de passer devant leur ancienne entreprise. Cristina tombe en syncope le jour du procès de son ancien directeur. Catherine, qui a subi 11 ans de mains baladeuses et d’humiliations par un ancien maire, ne peut plus rentrer dans une mairie.

Pendant un an et demi, le réalisateur Olivier Pighetti a suivi le combat de quatre femmes qui ont dû se battre pour que la justice ne classe pas leur dossier sans suite.

Après la diffusion de ce documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat avec quatre invités :

- Christina, victime de harcèlement sexuel, témoin intervenant dans le documentaire,

- Maryline Babdeck, déléguée générale de l’Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail, qui est la seule association de victimes des violences sexistes et sexuelles au travail,

- Sandrine Rousseau, économiste et enseignante-chercheuse Université Lille 1 et ancienne porte parole d’Europe Ecologie Les Verts,

- Agnès Cittadini, avocate spécialisée dans la défense des femmes victimes de harcèlement sexuel.

Crédit photo © Production.