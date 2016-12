Documentaire inédit consacré à Céline Dion le 14 janvier sur NRJ12.

Documentaire inédit produit par Mad Productions (Matthieu Delormeau) le samedi 14 janvier 2017 en première partie de soirée sur NRJ12 : "Céline et René, la vie sans lui".

Un film présenté ainsi :

"Le 14 janvier 2016 disparaissait rené Angélil. Après 36 ans d’une vie fusionnelle et passionnelle, Céline va vivre sans lui, sans l’homme qui a fait d'elle une star planétaire. Céline se retrouve seule avec ses 3 fils et l’amour d’un public plus fan que jamais. Des obsèques nationales de son mari jusqu’au triomphe de sa tournée francophone, la star canadienne n’a jamais craqué. Mais sait-on vraiment tout ? Les plus folles rumeurs courent déjà ! Céline a-t-elle secrètement déjà remplacé rené dans son cœur ? Qui est Aldo Gianpaolo, le producteur italien qui a repris les affaires du couple ? René a-t-il laissé des instructions pour la suite de la carrière de Céline ? Les suivra-t-elle ? Certains prédisent sa chute. Ont- ils raison ? Grâce aux confidences des amis intimes de Céline et rené, revivez la première année de Céline Dion depuis la disparition de René Angélil".

Avec :

Michel Drucker,

Véronic Dicaire,

Gérard Schames (photographe),

Catherine Tabouis (grand reporter à Paris Match),

Elisabeth Reynaud (biographe officielle de Céline Dion),

Laure Costey (grand reporter à Gala),

Catherine Schwaab (grand reporter à Paris Match),

Caroline Ithurbide,

William Carminola,

Jean-Luc Genest,

Emilie Mazoyer,

François Durpaire,

Christian Rioux (journaliste Québécois),

Alain Bernard Robitaille (Editorialiste Québécois).