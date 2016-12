Elle s'aiment avec Muriel Robin et Michèle Laroque, en direct le 7 janvier sur France 2.

Nous avons mis tout l’été à choisir les textes que nous préférions dans les 3 spectacles que j’ai joués avec Michèle, « ils s’aiment », « ils se sont aimés » et « ils se re-aiment », et nous les avons cousus pour en faire un nouveau spectacle : « ils s’aiment depuis 20 ans ». Et, ça marche !

Plus qu’un best-of, c’est un vrai nouveau spectacle qui retrace la vie d’un couple, de sa naissance jusqu’à… Vous verrez bien !

La nouveauté, c’est Muriel sur scène.

En couple avec Michèle, c’est hilarant, avec quelques ajustements bien sûr, et ça nous prouve qu’un couple reste un couple, quelle que soit sa composition.

Et Muriel et moi, c’est jouissif ! Nous sommes siamois sur l’humour, avec un rythme qui se ressemble… et qui s’assemble.

Nous rigolons beaucoup en répétitions et ça nous tarde d’embarquer le public avec nous.

À très vite donc, j’espère.