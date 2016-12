Embarquement en Laponie ce soir sur NRJ12.

Embarquement en Laponie ce vendredi 30 décembre en première partie de soirée sur NRJ12, avec un documentaire inédit.

À plus de 2500 kilomètres de la France, la Laponie est l’une des régions les plus fascinantes au monde. Un territoire méconnu situé au-delà du cercle polaire arctique, à cheval sur 4 pays : la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Aurores Boréales, forêts enneigées, lacs gelés à perte de vue... Bienvenue au pays du Père Noël.

Chaque hiver, plus de 400 000 touristes se rendent à Rovaniemi, la capitale de la région. Parmi eux Benoit, Béatrice et leurs deux garçons Romain et Clément ont décidé de vivre un vrai Noël Lapon. Ballades en traîneau tiré par des rennes, rencontre avec un chamane sans oublier l’incontournable visite au Père Noël, leurs vacances vont se révéler inoubliables.

Et pendant que certains viennent en Laponie pour chercher le calme et la tradition, d’autres rêvent de grosses cylindrées. Ancien pilote de course, Eric Gaillardo a lancé un concept ultra luxe : des courses de bolides de luxe. Son terrain de jeu ? Un immense lac gelé de 500 hectares.

Stéphane et Nathalie eux ont choisi de vivre en Laponie. Passionnés de chiens de traineaux, amoureux des grands espaces, depuis 5 ans, ils ont quitté Marseille pour partager leur passion avec des touristes venus du monde entier.

Noël marque aussi le début de la saison pour Paivikki, l’une des personnalités les plus riches et influentes de Laponie. Surnommée la «Reine des Neiges», cette femme d’affaire redoutable est à la tête de la station de ski la plus huppée de la région.

Un hôtel c’est aussi ce qui a attiré Luc et Mathieu, deux architectes en vogue originaires de Lyon. Fraîchement débarqués ils sont venus relever un défi hors du commun : sculpter par moins 40 degrés, une suite dans le plus bel hôtel de glace au monde.