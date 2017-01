Émission spéciale pour La grande librairie ce soir, avec Fanny Ardant et Gérard Depardieu.

Sur France 5, François Busnel va consacrer un numéro du rendez-vous hebdomadaire La Grande Librairie à une comédienne rare dans les médias...et qui est également une très grande lectrice : Fanny Ardant.

De Marguerite Duras à Virginie Despentes en passant par Tolstoï et Pascal Quignard, elle nous dira quels sont les livres qui comptent pour elle et quelle est sa conception de la littérature. Et avec elle sur le plateau, quelques grands écrivains contemporains qu’elle admire parmi lesquels quelques surprises…

Gérard Depardieu sera également présent, lui qui a été son partenaire au cinéma et sur les planches. Il joue le rôle de Staline dans le nouveau film de Fanny Ardant qui sortira au cinéma le 11 janvier et qui est adapté d’un roman : Le Divan de Staline de Jean-Daniel Baltassat.

Émission diffusée ce jeudi 5 janvier en première partie de soirée.