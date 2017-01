Enregistrement de plusieurs numéros du Grand Blind Test : liste des invités.

Alors que les numéros qui existent ont bénéficié de plusieurs diffusions en fin de soirée sur TF1, Le Grand Blind Test fera son retour en 2017.

Laurence Boccolini va enregistrer six numéros du 23 au 25 janvier à La Plaine Saint-Denis.

Rappel du concept de cette production Shine France et Ardisson & Lumières :

"Dans la bonne humeur, les invités vont tenter de deviner des titres de chansons de toutes les générations. En simultané, les téléspectateurs peuvent aussi se prendre au jeu. La règle est simple : les deux équipes jouent l'une contre l'autre et doivent donner le nom de l'interprète le plus rapidement possible. Munis de tablettes, les célébrités devront y inscrire le nom du chanteur avant la fin du temps règlementaire. Tout comme les invités de l'émission, les téléspectateurs peuvent tester leur culture musicale en direct de chez eux ! Pour cela, il leur suffit de se connecter sur le site ou sur l'application MYTF1, à l'aide de leur ordinateur, tablette ou smartphone et de répondre en même temps que les invités. Des tubes des années 80, aux années yéyé en passant par Rihanna et Francis Cabrel, tous les styles de musiques sont représentés et toute la famille peut jouer avec des titres très connus !"

Le site emissions-tv.com fournit une partie de la liste des participants :

- Spéciale humoristes avec Florent Peyre, Artus, Jean Luc Lemoine, Veronic Dicaire, Elisabeth Buffet, etc.

- Les 3 Mousquetaires : Olivier Dion / Damien Sargue / Victoria / David Bam Vs Les Mystère de l'amour : Hélène Rolles / Patrick Puydebat / Sebastien Roch / Elsa Esnoult.

- Grosses têtes : Christophe Beaugrand / Steevy / Caroline Diament notamment Vs Danse avec les stars : Julien Lepers / Priscilla / Laurent Maistret / Fauve.

- Spéciale animateurs : Nikos Aliagas, Daphné Burki, Sandrine Quétier, Karine Ferri entre autres...

- Amir, Cyril Féraud, Elodie Gossuin (+ ?) Vs notamment Joyce Jonathan, Alizée, Vincent Niclo.

- Dernier enregistrement avec Ariane Brodier, Cartman, Christelle Chollet, Rachid Badouri, Willy Rovelli, Baptiste Giabiconi, Bruno Guillon (+ ?).

Crédit photo © TF1 / Julien Cauvin.