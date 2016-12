Flynn Carson et les nouveaux aventuriers saison 3 dès le 14 janvier sur Syfy.

Chaque samedi à 20h55 dès le 14 janvier sur la chaîne Syfy : programmation en première exclusivité de la saison 3 de la série FLYNN CARSON ET LES NOUVEAUX AVENTURIERS (The Librarians).

Flynn Carson, aidé des autres bibliothécaires, devra mener dans cette troisième saison une bataille sur deux fronts. L’équipe des Bibliothécaires se confrontera au Dieu égyptien du Chaos, Apep, qui tente de libérer le Mal à l’état pur. Parallèlement, le général Cynthia Rockwell, directrice de la D.O.S.A. (Département des Anomalies Statistiques) les soupçonnera d’être des terroristes locaux.

Le réalisateur John Roger a décidé de continuer l’aventure avec une troisième saison plus sombre que les précédentes. Nous continuerons à suivre l’équipe loufoque et imprévisible des Bibliothécaires, composée de Noah Wyle (Urgences, Falling Skies), Rebecca Romijn (X-Men, Femme Fatale), Christian Kane (Angel, Leverage), John Kim (Les voisins) et Lindy Booth (Kick-Ass 2, Détour Mortel) aux côtés de Vanessa Williams (Desperate Housewives, Ugly Betty) qui interprèterera le général Rockwell.