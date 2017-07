Ce vendredi, France 3 rediffuse un documentaire faisant revivre l'âge d'or des variétés.

Le couple Maritie et Gilbert Carpentier a régné en maître sur les variétés à la télévision durant plus de 20 ans. Ce vendredi à 20h55, France 3 propose la rediffusion d'un documentaire pour revivre l'âge d'or des variétés.

Mélodies éternelles, anecdotes, souvenirs de tournage et secrets de fabrication, la famille Carpentier s’est reformée, le temps de ce documentaire, pour se remémorer et commenter ces moments devenus « cultes », véritables reflets de notre patrimoine télévisuel.

"Les grands enfants", "Sacha show" où Sacha Distel est le maître de cérémonie, "Top A" et "Numéro 1" consacrés aux plus grandes stars de la chanson et du rire : le couple va entrer dans la légende en donnant ses lettres de noblesse aux variétés. Toutes les semaines, un nouveau spectacle prenait vie sous les projecteurs du célèbre Studio 17 des Buttes-Chaumont.

Créer des duos inattendus comme celui de Barbara et Johnny, réaliser une comédie musicale comme à Broadway pour Sylvie Vartan, construire un décor qui s’écroulera dès les premières minutes de l’émission pour Michel Sardou, déguiser Carlos en fourmi…d’un coup de baguette magique tout était possible ! Sublimés par l’apparition de la couleur, costumes somptueux, paillettes, plumes, mises en scènes soignées, décors majestueux et chorégraphies dignes des plus grands shows, vont faire rêver chaque samedi soir en direct plusieurs générations de téléspectateurs. Des moments inoubliables qui ont marqué la France entière, comme le soir du 11 mars 1978 avec l’annonce par Eddy Mitchell, de la mort de Claude François.

La fin des années 70 marque un véritable tournant dans les variétés à la télévision. On laisse tomber les tenues de soirée au profit du « jean-baskets » ! Maritie et Gilbert Carpentier prennent plaisir à croiser l’ancienne et la nouvelle génération d’artistes : Sacha Distel avec Alain Souchon et Laurent Voulzy, Annie Cordy avec Renaud, Serge Lama avec Michel Berger… Mais aussi France Gall, Jane Birkin, Daniel Balavoine ou Alain Souchon…Sans oublier les plus grandes stars internationales qui font, elles aussi, le déplacement, à l’image des Jackson 5 ou de Liza Minnelli. L’occasion d’interpréter des duos inédits avec les vedettes de la chanson française : Ursula Andress et Charles Aznavour, Patrick Duffy et Mireille Mathieu, Julio Iglesias et Jeane Manson, Harry Belafonte et Nana Mouskouri ou encore Donna Summer et Eddy Mitchell…

Avec la participation de : Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Nana Mouskouri, Serge Lama, Sylvie Vartan, Sheila, Petula Clark, Annie Cordy, Dave, Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, Guy Bedos, Jeane Manson, Alain Souchon, Fabienne Thibeault, Laurent Baffie (qui était figurant sur les shows à l’époque). Et les membres de l’équipe : Marion Sarraut et André Flédérick (Réalisateurs), Françoise Azancot (Collaboratrice), Michel Fresnay (Chef costumier), François Comtet (Chef décorateur) et Arthur Plasschaert (Chorégraphe).

Ecrit par Philippe Thuillier. Réalisé par Grégory Draï.