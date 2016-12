France 3 rendra hommage à Michèle Morgan le vendredi 13 janvier.

Vendredi 13 janvier, France 3 rend hommage à Michèle Morgan et modifie sa programmation pour proposer une soirée continue à ses téléspectateurs avec le documentaire inédit « Michèle Morgan, une vie » à 20h55 suivi du film « Le chat et la souris » réalisé par Claude Lelouch à 22h30.

20h55 « Michèle Morgan, une vie »

Elle a les plus beaux yeux du cinéma français. Légende du septième art, Michèle Morgan a marqué de nombreuses générations par son talent et sa grâce. Avec Jean Gabin, elle formait à l’écran un des couples les plus mythiques du cinéma français et fut à l’origine du célèbre « T’as de beaux yeux tu sais ». Elle a tourné avec les plus grands: de Raimu, à Charles Boyer, en passant par Jean Marais ou encore Bourvil. C’est avec un autre monstre sacré, Gérard Oury, qu’elle vécut une histoire d’amour passionnelle et hors norme pendant 50 ans.

Ce documentaire retrace son destin exceptionnel, sa carrière et les rencontres qui ont marquées sa vie.

22h30 "Le chat et la souris"

Réalisé par Claude Lelouch (1975).

Avec Michèle Morgan, Serge Reggiani, Philippe Léotard...

Un riche industriel, M. Richard, décède brutalement dans sa villa de la région parisienne et ses toiles de maîtres disparaissent. Mis sur l'enquête, l'inspecteur Le Chat, aux méthodes peu traditionnelles, ne se satisfait pas de la piste évidente du vol. Le meurtrier serait-il Mme Richard, malgré son alibi imparable? Ou bien plutôt la maîtresse de la victime, Manuelle? Et que penser de l'agent d'assurances?

La soirée consacrée à Dalida initialement prévue est reportée à une date ultérieure.