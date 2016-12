« Freedom : La story de George Michael » diffusé ce vendredi 30 décembre sur CSTAR.

Changement de programmation ce vendredi 30 décembre en première partie de soirée : hommage au regretté George Michael avec la diffusion d'un document inédit retraçant la carrière de l'artiste.

"De ses premiers succès dans les années 1980 avec le groupe Wham ! à sa carrière solo à partir de 1987 avec l’album Faith, vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, George Michael est un artiste de talent, un auteur-compositeur interprète, un multi-instrumentiste qui donna ses lettres de noblesse à la pop.

Il collabora avec les plus grands : Aretha Franklin (I knew you were waiting), Whitney Houston, (If i told you that), mais aussi Elton John (Don’t let the sun go down on me), Queen ou encore Mary J.Blige....

Comme ses modèles Prince ou Michael Jackson, il est aussi un personnage tourmenté, aux multiples facettes qui n'a cessé de se renouveler, de créer des tendances et d'influer sur le monde de la musique".