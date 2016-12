Grease Live ce lundi en première partie de soirée sur 6ter.

Diffusé et joué en live sur la Fox le 31 janvier 2016, «Grease : live ! » est, avec plus de 100 figurants et presque 16 millions de dollars de budget, un véritable événement outre-atlantique ! Adapté de la célèbre comédie musicale et de son adaptation cinématographique, le programme a été encensé par la critique et le public réunissant plus de 12 millions de téléspectateurs.

Ce lundi 26 décembre à 20h55, 6ter vous offre ce show exceptionnel et inédit en France avec Vanessa Hudgens, Jessie J, Carly Rae Jepsen, Mario Lopez, Joe Jonas …

Durant l’été 1958, Sandy Young, une étudiante en vacances, rencontre Danny Zuko, le chef de la bande des T-Birds. Leur amour est interrompu par la fin des vacances. Mais, le hasard fait que Sandy intègre le même établissement que celui où étudie Danny. Elle y rencontre un groupe de filles, les Pink Ladies, mené par Rizzo. Sans savoir qu’ils sont tout proches, Danny et Sandy racontent, chacun de leur côté, à leurs amis leur amour de vacances. Danny et Sandy finissent par se rencontrer et décident de reprendre leur relation bien que tout les oppose..