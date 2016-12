Hommage à George Michael sur les chaînes MTV.

Les chaînes MTV bouleversent leurs antennes et rendent hommage à GEORGE MICHAEL, disparu la nuit dernière.

Sur MTV & MTV HITS :

- diffusion de son mythique MTV UNPLUGGED, enregistré en 1996 à Londres, au sein des Three Mills Island Studios, une session acoustique exclusive au cours de laquelle il a repris notamment « Freedom », « Jesus to a child », « Fastlove », « Father figure », « Everything she wants »…

- diffusion du docu exclusif ROCKS LEGENDS GEORGE MICHAEL, pour une rétrospective de la carrière du chanteur, au travers d‘images d’archives de MTV .

Ce soir sur MTV à partir de 20h45 et sur MTV HITS à 22h30 + rediffusion sur MTV HITS demain soir mardi 27/12 à 20h45

Sur MY MTV :

- Dans MY MTV, la première chaîne TV musicale personnalisable multi-écrans créée par MTV, les fans de George Michael et/ou de Wham ! pourront piocher dans le catalogue MTV (près d’une cinquantaine de clips disponibles) et créer leur propre chaîne 100% GEORGE MICHAEL.