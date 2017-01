Illusion et magie sur TF1 : Diversion le 3 février.

Enregistrement du divertissement Diversion le 17 janvier prochain, avec Arthur à la Plaine Saint-Denis. Un show destiné à TF1 et programmé vendredi 3 février à 21h.

La magie comme vous ne l'avez jamais vue, promet l'animateur star de TF1. A ses côtés, pour le spectacle : Kamel le magicien, Enzo "l'insaisissable", Gus, Luc Langevin, Caroline Marx et Fred Razon.

"Le temps d’une soirée, oubliez tout ce que vous croyez connaître de la magie et laissez-vous embarquer dans l’univers incroyable de DIVERSION : six magiciens spécialistes de l’illusion, de la magie de rue ou encore du mentalisme vont prendre le contrôle de votre télé ! Caroline Marx « L’ensorceleuse », Kamel « Le Street Magicien » Enzo « L‘insaisissable », Luc Langevin « Le Scientifique », Gus « Le manipulateur » et Fred Razon « Le Pick pocket » se sont donné pour mission de vous faire passer une soirée étonnante qui mêle la magie et l’humour. Sur le plateau ou dans la rue, ils vont surprendre anonymes et célébrités à coups de tours tous plus bluffants les uns que les autres ! Arthur accueille nos 6 magiciens ainsi que plusieurs personnalités ; certaines ont été piégées en amont de l’émission et découvriront le résultat en images, d’autres le seront en live sur le plateau ! Les membres du public ne seront pas en reste : notre team de choc leur a réservé de nombreuses surprises, et ils risquent de ne pas repartir les mains vides".