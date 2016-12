Ivanka, l’atout Trump : portrait le 12 janvier sur France 2.

Des cinq enfants du nouveau président des Etats-Unis, elle est sans doute la plus proche de son père. Ivanka Trump, 35 ans, business woman et mère de famille accomplie, a même été présentée par la presse américaine comme la vraie « first lady » tant son influence auprès de Donald Trump semble grande.

Défenseuse de la cause des femmes et de l’environnement, Ivanka Trump serait la caution « respectable » de son père. Son mari, le très discret Jared Kushner, est considéré comme l’un des artisans de la victoire de Donald Trump après avoir orchestré dans l’ombre sa stratégie de campagne. Il se dit que le couple murmurerait à l’oreille du président américain.

Quel rôle Ivanka et son mari vont-ils jouer dans la future administration américaine ? Sont-ils aussi «lisses » que l’image de papier glacé qu’ils offrent aux médias du monde entier ? Entre politique, business et conflits d’intérêt, découvrez le 12 janvier sur France 2 - lors du magazine Envoyé spécial - l’histoire d’un des couples les plus puissants des Etats-Unis.

Un portrait de Pierre Monégier, Vincent Piffeteau et Emmanuel Lejeune.