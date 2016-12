J'irai dormir à Burning Man : la version longue avec Antoine de Maximy ce soir sur France 5.

France 5 a déjà diffusé le documentaire de 90' intitulé J'irai dormir chez l'homme qui brûle. La série documentaire J'irai dormir à Burning Man propose ce mardi à 20h50 l'intégralité des aventures d'Antoine de Maximy à Burning Man.

Les cinq épisodes de 26' sont diffusés à la suite, afin de s'immerger pleinement pendant toute une soirée, dans l'ambiance du festival Burning Man et de vivre cette expérience incroyable avec Antoine de Maximy.

Le globe-trotteur s'installe le temps d'une parenthèse extravagante, à Black Rock City, dans le désert du Nevada, au coeur d'une communauté déjantée, parsemée d'artistes intrépides et de curieux en quête de sensations fortes. Une ville tracée dans le sable où la démesure tutoie l'absurde. Un melting-pot surréaliste où toutes les rencontres sont possibles... Au Burning Man, l'argent disparaît, les conventions sociales sont abolies, et les barrières tombent. Tout le monde fait ce qu'il veut et tout peut arriver....





1er épisode : Le Burning Man, c'est un gigantesque rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes, une concentration d'artistes mâtinée de rave-party, avec un soupçon de camp naturiste. Pour Antoine, l’heure est à l’installation et à la découverte. L'aventurier risque bien d'être surpris et de perdre ses repères... On ne sort pas indemne de Burning Man.

2ème épisode : Tous les participants le disent, "il faut le vivre pour le comprendre". Qu’à cela ne tienne, Antoine de Maximy se lance à la découverte de la "playa" et du "man", le symbole du festival. L’occasion pour le globe-squatteur de faire des rencontres et expériences aussi originales qu'étonnantes.

3ème épisode : À Black Rock City, tout le monde fait ce qu'il veut, et tout peut arriver, même les mariages ! Mais à Burning Man, les mariages prennent une toute autre dimension. Antoine de Maximy est convié à l’un d’entre eux. Place à la fête.

4ème épisode : Parmi tous les événements insolites qui ont lieu au Burning Man, il y a la fête des roux. Antoine de Maximy est invité pour prendre quelques verres. Un peu plus tard, il s’éloignera du tumulte du festival pour se relaxer.

5ème épisode : Antoine de Maximy vit les derniers instants du festival, les habitants de Black Rock City commencent à ranger leur équipement et à se préparer pour les deux soirées de clôture, ces moments emblématiques du Burning Man : l’embrasement du "man", la statue symbole et l’embrasement du temple.