Killing Jesus ce 25 décembre sur RMC Découverte.

C’est une histoire que beaucoup de monde connaît. Sur la planète, plus de 2,2 milliards de personnes suivent les enseignements et les principes de Jésus de Nazareth. Mais les détails historiques sur sa vie et les complots politiques qui ont conduit à sa brutale disparition présentés dans un docu-fiction apportent un nouvel éclairage à son histoire.

«Killing Jesus» vous plonge au coeur des évènements et vous conte l’histoire d’un homme dont le message et les prédications ont conduit à sa persécution et à son exécution par un groupe d’hommes qui voyaient en lui une menace.

Cette fiction en deux volets, produite par Ridley Scott et adaptée du best-seller de Bill O’Reilly et Martin Dugard, se penche sur la vie de Jésus de Nazareth et apporte un nouvel éclairage sur les événements qui ont conduit à son exécution, une histoire empreinte des conflits politiques, sociaux et historiques de l’époque.

Dans la première partie, diffusée ce 25 décembre à 20h50 sur RMC Découverte, le film raconte les jeunes années de Jésus, son parcours avant d’être reconnu comme le messie par le peuple juif et le contexte politique de la Judée de l’époque.

Selon l’évangile attribué à Matthieu, Jésus naît à Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand qui a été placé sur le trône par le pouvoir romain. Les grands prêtres et les scribes annoncent à Hérode l’arrivée du roi des juifs à Bethléem. Bouleversé, il entre alors dans une violente fureur et ordonne le meurtre de tous les enfants de moins de deux ans dans cette région. Pour échapper à cette sentence, Jésus et sa famille s’installent en Egypte. Mais devenu adulte, Jésus rallie de plus en plus d’adeptes au point de se faire connaitre comme le fils de Dieu. Il devient alors de nouveau une menace politique et religieuse.