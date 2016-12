L’émission de tatouage Black Ink Crew diffusée dès le 16 janvier.

L’émission américiane de tatouage débarque sur MTV France le 16 janvier. Chaque lundi vers 22h25.

BLACK INK CREW suit le quotidien du « Black Ink Tattoo Studio », un célèbre salon de tatouage situé en plein coeur de Harlem.

Découvrez le quotidien de ce collectif d’artistes experts ès tatouages : David « Ceaser » Emmanuel et Cristana, les proprio, et leurs employés Paul « Puma » Robinson et JaKeita « Sky » Days, une bande de tatoueurs venant d’horizons différents, chacun avec leur lot de galères…

Une télé-réalité qui fonctionne bien outre-Atlantique dont le spin-off « Black Ink Crew Chicago » vient de sortir.