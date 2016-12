L'intégrale Axel Foley ce lundi après-midi sur TF1.

Ce lendemain de Noël, TF1 programme à la suite les trois volets de la saga cinématographique Le flic de Beverly Hills, avec Eddie Murphy. De 13h55 à 18h55 environ.

Beverly Hills cop

Réalisé par Martin Brest

Axel Foley, policier à Detroit, retrouve son acolyte, Mikey Tandino, en possession de bons au porteur de provenance douteuse. Peu après, ce dernier est assassiné. Axel décide alors de mener sa propre enquête pour venger la mort de son ami et se rend à Beverly Hills à ses risques et périls.

Beverly Hills cop 2 (15h40)

Réalisé par Tony Scott

Axel Foley, le flic anticonformiste et impétueux de Detroit, enquête sur une bande de trafiquants de cartes de crédit. Quand il apprend que l'inspecteur Bogomil a été blessé, il décide de revenir à Beverly Hills pour aider ses collègues californiens, Rosewood et Taggart. Il se retrouve vite confronté au mystérieux gang de l'alphabet qui commet des hold-up sanglants. Son enquête le mène à un club de tir tenu par Maxwell Dent et sa compagne Karla.

Beverly Hills cop 3 (17h25)

Réalisé par John Landis

Axel Foley est de retour à Beverly Hills après avoir découvert, lors d'une interpellation à Detroit, que le gang, qui a massacré d'inoffensifs voleurs de voitures pour s'emparer des plaques d'imprimerie de dollars dans un fourgon blindé, a séjourné à Wonderworld, le célèbre parc d'attractions de Los Angeles.

