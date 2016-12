La comédienne Debbie Reynolds est décédée, quelques heures après la mort de sa fille Carrie Fisher. Elle était âgée de 84 ans.

Grande vedette d'Hollywood dès les années 50 grâce à sa participation dans Singin' in the rain.

Parmi sa filmographie : Three Little Words, The Affairs of Dobbie Gillis, Susan Slept Here, Budle of Joy, The Catered Affair, La conquête d el'Ouest...