La coproduction franco-britannique The Collection dès ce jeudi soir sur France 3.

A découvrir sur France 3 dès ce jeudi 29 décembre à 20h55 : la série inédite The Collection. Une coproduction franco-britannique en langue anglaise, au format 8 x 52 minutes.

Un accord de coproduction inédit entre la filiale de production de France Télévisions MFP, le studio indépendant français Fédération Entertainment (Pascal Breton), Lookout Point et Artis Pictures, à l’origine du projet, en collaboration avec BBC Worldwide et Amazon Prime Video.

France 3, en s’unissant à un diffuseur d’envergure mondiale comme Amazon, ainsi qu’à BBC Worldwide, illustre sa stratégie de modernisation tournée vers des fictions plus ambitieuses, communique le futur diffuseur français : " The Collection s’inscrit pleinement dans la volonté de la chaîne de proposer à ses téléspectateurs des séries historiques, des créations à la fois divertissantes mais pédagogiques, s’attachant à explorer les profondeurs de l’âme humaine tout en rendant compte d’une époque et de ses enjeux. "

Une saga familiale qui nous plonge dans le Paris de l’après Seconde Guerre mondiale alors que la haute couture française ambitionne de renaître. En ces temps encore chaotiques, le gouvernement de la jeune IVe République s’efforce de restaurer ce qui est non seulement un fleuron de l’industrie française, mais aussi un symbole de transformation, de réinvention et d’optimisme pour le pays. Il choisit d’aider une toute jeune maison de couture, la Maison Sabine. À sa tête, l’ambitieux et charismatique Paul Sabine, marié à Helen, une Américaine. Il est « secondé » par son impétueux frère Claude. Tous deux sont couvés par Yvette, leur mère omniprésente. Loin d’apaiser leurs relations, l’opportunité offerte aux Sabine met rapidement en péril le pacte familial et menace de ruiner, en plus de leurs propres rêves, ceux de tous les collaborateurs de la maison : petites mains de l’atelier, vendeuses, mannequins… Au lieu de faire oublier le passé, la perspective d’un avenir glorieux fait resurgir, à l’intérieur et autour de la maison de couture, secrets, trahisons et rivalités. À l’image d’un pays et d’un Paris encore divisés, où, par certains aspects, la guerre continue, la famille et les collaborateurs de la Maison Sabine parviendront-ils à se faire confiance et s’aimer à nouveau ?