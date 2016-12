La fièvre des années Disco ce vendredi à 21h sur France 3.

Proposé ce vendredi 30 décembre à 20h55 sur France 3, La fièvre des années disco.

Une émission exclusivement composée d'archives des tubes incontournables des plus grandes stars du disco et de documents de la France des années 70.

Le diffuseur présente ainsi ce programme :

"Bien plus qu’un courant musical, le disco est devenu un véritable phénomène de société. Nous reviendrons sur l’incroyable succès du film "La Fièvre du Samedi Soir" avec John Travolta et la musique des Bee Gees qui fit danser la planète toute entière. Nous reverrons également comment les idoles des 60’s telles que Dalida, Sheila ou Claude François ont su se mettre à la mode disco.

Nous retracerons l’aventure de deux Français à la conquête de l’Amérique, Morali et Belolo à qui l’on doit le succès des Village People. L’Europe impose également son tempo disco avec les tubes de Donna Summer et de Boney M, nés en Allemagne.

Nous revivrons l’épopée du phénomène ABBA, né en Suède pour conquérir les premières places des Hits Parades internationaux. Mais aussi Patrick Juvet, Karen Cheryl, Cerrone, Patrick Hernandez et toutes les stars du disco qui se donnent rendez-vous chez Guy Lux dans son émission quotidienne "Top Club".

Enfin, hommage aux grandes divas du disco : Diana Ross, Grace Jones, Gloria Gaynor et aux grands groupes tels que Earth Wind and Fire, Imagination ou Kool and the Gang...

Durant sept ans, le disco sera partout ! Le boum-boum envahira la planète pour le meilleur et malheureusement aussi pour le pire...jusqu’à provoquer son éclipse !

Mais en 2016, le disco n’est pas mort et 40 ans après, Madonna, Mika ou Pharrell Williams font revivre le genre et nous font encore danser sur des rythmes disco".