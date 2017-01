La mini-série inédite Roots dès ce mercredi soir sur Numéro 23.

A partir de ce 4 janvier en première partie de soirée, puis chaque mercredi, programmation de la mini série inédite Racines (Roots, titre original) sur la chaîne Numéro 23.

Format 4 x 90 minutes.

Avec Malachi Kirby, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jonathan Rhys-Meyers, Anna Paquin.

Le portrait sans concession de l’esclavage aux Etats-Unis en suivant le parcours d’une famille qui, en dépit des souffrances et de la barbarie dont elle est victime, cherche désespérément à survivre et à transmettre son héritage. L’histoire s’étend sur trois générations et commence par le jeune Kunta Kinte, enlevé en Gambie, son pays natal, et vendu comme esclave. Tout au long de la série, cette famille continue de faire face à l’adversité avec courage et détermination pour retrouver la liberté.

Le début : En 1750, dans la région de Gambie en Afrique de l’Ouest, Omoro Kinte et sa femme Binta ont leur premier enfant, un fils nommé Kunta qui est élevé selon les coutumes mandingues. Kunta rêve de rejoindre Tombouctou pour aller à l’université. Mais il est kidnappé et capturé par les Koros qui le vendent aux commerçants d’esclaves britanniques en 1767 pour être expédié en Amérique. À Annapolis dans le Maryland, il est revendu à un riche propriétaire de Virginie nommé John Waller qui lui donne comme nom d’esclave Toby et le confie à un esclave musicien pour le former. Kunta résiste fortement à son nouveau nom et à son asservissement...