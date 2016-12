Avec Sissi (notamment), c'est une saga régulièrement rediffusée : Angélique, marquise des anges, avec Michèle Mercier, Robert Hossein, Jean Rochefort.

Prochaine programmation en fin d'année : chaque après-midi, de ce lundi 26 au vendredi 30 décembre sur France 3.

Lundi 26 à 14h15, Angélique, marquise des anges.

Mardi 27 à 13h55, Merveilleuse Angélique.

Mercredi 28 à 13h55, Angélique et le Roy.

Jeudi 29 à 14h10, Indomptable Angélique.

Vendredi 30 à 14h, Angélique et le Sultan.

Le début de la saga : A peine sortie du couvent, la belle et jeune Angélique de Sancé doit épouser, selon le dé sir de son père impécunieux, Joffrey de Peyrac, un gentilhomme laid, riche et boiteux. Réticente au premier abord, Angélique finit par tomber follement amoureuse de son époux. Hélas, le jeune Louis XIV passe par le château de Peyrac et, jaloux de la fortune du mari comme de la beauté de sa femme, le fait tomber en disgrâce. Les ennuis commencent. Joffrey est suspecté de sorcellerie, des rivaux veulent s'emparer de ses richesses, d'anciens partisans de la Fronde cherchent à se venger d'Angélique qui avait fait échouer un de leurs plans.

Crédit photo © 1965 StudioCanal / Tabor Film S.R.L. / Gloria Films Produktions