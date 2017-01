La saison inédite de la série Cherif dès ce vendredi sur France 2.

Saison 4 (10 x 52’) de la série Cherif à partir de ce vendredi 6 janvier 2017 à 20h55 sur France 2.

Avec Abdelhafid Metalsi, Carole Bianic, François Bureloup, Mélèze Bouzid, Elodie Hesme, Greg Germain. Une série créée par Lionel Olenga, Laurent Scalpes et Stéphane Drouet. Production : MakingProd / Stéphane Drouet.

Sept mois après avoir échangé un baiser enflammé avec Kader Cherif au moment de partir pour Paris, Adeline Briard fait son retour à Lyon. Kader sent bien qu’Adeline lui cache la véritable raison de son retour. Et son instinct ne le trompe pas : il ne tarde pas à réaliser qu’Adeline enquête sur la mort de son frère… et que la clé du mystère se trouve à Lyon. C’est ensemble qu’ils vont tenter de faire triompher la vérité. Mais Kader n’est pas le seul à aller au devant de surprises, Adeline découvrant que la vie de Kader a évolué en son absence… Les deux policiers parviendront-ils un jour à s’avouer les sentiments qu’ils ont l’un pour l’autre ?

EPISODE 1 : JUSQU’A CE QUE LA MORT NOUS SEPARE…

Ecrit par Julien ANSCUTTER, Marine GACEM & Lionel OLENGA

Réalisé par Vincent Giovanni

Guests : Sara MARTINS (Isabelle Vannier) , Michael EPERDING (Bastien Lefevre), Elsa LUNGHINI (Justine Gayet)

Cherif enquête sur la mort de Philipe Cochin, riche fabriquant de montres de luxe. Tout accuse son épouse, Isabelle Vannier, qui va hériter de sa fortune et dont les deux premiers riches maris sont également morts dans des circonstances troublantes. Jusqu’ici la police n’a jamais réussi à incriminer cette séduisante Veuve Noire… Cherif résistera t-il au charme vénéneux de la jeune femme au moment même où Adeline Briard revient après sept mois d’absence ?

EPISODE 2 : IMPITOYABLE SELECTION

Ecrit par Marine GACEM & Lionel OLENGA

Réalisé par Vincent GIOVANNI

Guests : Elsa LUNGHINI (Justine Gayet), Yasmina REMIL (Fanny Leroux), Victor PONTECORVO (Eric Vasquez)

Le jour du mariage de Deborah et Pierre est arrivé ! Mais la fête tourne court : en pleine cérémonie, Kader et les autres membres de la brigade reçoivent simultanément le même message accompagné de la photo d’une femme au visage flouté. Ils ont quatre heures pour empêcher son meurtre… Une course contre la montre commence. Kader découvre les véritables raisons du retour d’Adeline tandis que Sarah se met en tête de partir poursuivre ses études à Boston…