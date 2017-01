La saison inédite de Mistresses dès ce 4 janvier sur Téva.

Chaque mercredi, dès ce 4 janvier à 20h45 (trois épisodes à la suite), programmation de la quatrième et ultime saison de la série américaine Mistresses. Sur la chaîne Téva.

Le début de cette saison inédite :

Un an s'est écoulé... Joss, toujours organisatrice d'événements, témoigne au procès de Wilson, inculpé du meurtre de Luca Raines, et attend avec impatience le verdict.

Après le décès de Vivian, Karen s'est retrouvée seule et enceinte, et s'est mise à écrire afin de se remettre. Aujourd'hui, elle est l'heureuse maman d'une petite fille et vient de sortir un livre biographique pour lequel elle s'apprête à faire une lecture en public.

April a emménagé avec Marc et sa fille dans une nouvelle maison.

Harry, désormais chef reconnu, est de retour de Milan...

Avec Yunjin KIM (Karen Kim), Jes MACALLAN (Josslyn « Joss » Carver), Rochelle AYTES (April Malloy), Brett TUCKER (Harry Davis), Rob MAYES (Marc Nickleby), Jerry O'CONNELL (Robert) et Brian GATTAS (Randy).

Crédit photo © ABC Studios.