Quand une personne est portée disparue chaque seconde compte. La section de recherches de la ville de Chicago reçoit pas moins de 25 000 signalements chaque année. Disparitions volontaires ou involontaires, les enquêteurs doivent étudier le moindre détail de chacun des cas signalés.

Suivez une équipe policière dévouée corps et âme à leur métier et dont le seul objectif est de retrouver les personnes saines et sauves.

Dès ce 2 janvier, découvrez 2 épisodes de la série documentaire, inédite à la télévision, 48 HEURES POUR UN CRIME : PORTÉS DISPARUS, tous les lundis à 20h40 sur CRIME DISTRICT.