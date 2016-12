La série francophone inédite Esprits de famille diffusée ce dimanche sur HD1.

Réalisée par Jean-Marc Vervoort et Fabrice Couchard, la série Esprits de famille bénéficie d'une première diffusion ce dimanche 25 décembre. Sur la chaîne HD1, du groupe TF1.

Tir groupé avec...5 épisodes à la suite !

Avec Rosalia Cuevas, Ronnie Commissaris, France Bastoen, Jean-Luc Couchard.

Les parents de Christine, Laurent et Nicolas sont très envahissants. Si bien que le soir du Réveillon de Noël, une dispute éclate entre parents et enfants. Vexés et préoccupés par cette discussion houleuse, les parents, François et Béatrice, ont un accident de voiture et tombent dans le coma. Pour autant, ils n'ont pas dit leur dernier mot et vont continuer à envahir la vie de leurs enfants de manière inattendue…

Épisode 1 : Un Noël d'enfe.r A Noël, c'est toujours pareil : il faut inviter toute la famille. Mais quand on a des parents pas possibles, ça peut vite vous pourrir un Réveillon ! Surtout quand on doit aussi gérer les enfants : entre celui qui a décidé de cryogénéiser le chien et celle qui veut se percer le nombril toute seule... pas besoin de se farcir en plus les parents ! Alors cette année, le Réveillon va vraiment très mal se passer... et la suite aussi !

Épisode 2 : Mauvaise année. Depuis qu'ils sont dans le coma, François et Béa n'ont jamais été aussi envahissants dans la vie de leurs enfants. Ils veulent les obliger à reprendre leur magasin mais les enfants ont d'autres priorités. Qu'à cela ne tienne, là aussi les esprits comptent bien s'en mêler...