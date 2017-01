Extraits de la série française inédite Presque parfaites diffusée ce soir sur HD1.

La série française inédite Presque parfaites est diffusée ce 4 janvier à 20h55 sur HD1.

Produit par Scarlett Production.

Adapté du format original "Little Mom" développé par Yoav Gross Production Ltd. Créé par ​Jennifer Have, Marco Rivard. Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière.

4 x 26 minutes.

Avec Virginie Hocq (Angèle), Claudia Tagbo (Julia), Cécile Rebboah (Noémie), Isabelle Vitari (Charlotte), Arié Elmaleh (Matthias), Alexandre Brasseur (Olivier). Guests : Titoff, Armelle Deutsch, Sören Prévost, Sophie Mounicot.

Des femmes trentenaires qui assument leurs responsabilités : vie professionnelle, vie familiale et problèmes intimes ! Qu’on se le dise : la vraie vie n’est pas un conte de fées ! En tout cas, pas pour tout le monde. Noémie, Angèle et Julia l’ont bien compris. Alors forcément, Charlotte, belle-sœur d’Angèle et Madame Parfaite, a le don de les énerver ! Qu’à cela ne tienne, pour nos trois copines, être une femme d’aujourd’hui est un défi qu’elles ont choisi de relever avec humour... et pas mal de ratés !

Déboires amoureux ou maris débonnaires, problèmes de cellulite ou de libido, soucis au travail et enfants ingérables, bienvenue dans un quotidien pas forcément glamour mais toujours drôle, qui nous rappelle que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs.