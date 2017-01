La série inédite scandinave Spring Tide dès ce soir sur 13ème Rue.

Chaque dimanche à 20h55 dès ce 8 janvier 2017, programmation de la série SPRING TIDE sur 13ème Rue.

Olivia Rönning (Julia Ragnarsson), une jeune étudiante de l’école nationale de police suédoise, doit enquêter dans le cadre de ses études sur une affaire non élucidée depuis plus de 25 ans : une femme enceinte retrouvée morte sur l’ile de Nordkoster.

Son père, aujourd’hui décédé, a lui aussi enquêté sur ce dossier pendant de longues années, sans parvenir à éclaircir ce mystère. Olivia décide donc de s’attaquer à cette affaire en commencant par contacter l’inspecteur en charge à l’époque, mais celui-ci semble avoir disparu... En parallèle, un flot d’aggressions contre les sans-abris sévit dans le centre ville.

En Suède, les créateurs et scénaristes de Spring Tide, Cilla et Rolf Börjlind, sont de véritables pointures dans le domaine des séries TV. Ils adaptent ici en 10 épisodes l’un de leurs propres romans Spring Tide (Springfloden en suédois, Marée d’équinoxe en français). Un thriller noir et social comme les Nordiques en ont le secret.

Avec Julia Ragnarsson, Kjel Bergqvist.