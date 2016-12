La série Le Prince de Bel-Air avec Will Smith rediffusée dès ce 1er janvier.

Now, this is a story all about how,

My life got flipped-turned upside down,

And I'd like to take a minute

Just sit right there,

I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air…

Ainsi rappait le comédien Will Smith en 1990 à chaque début de générique de la série culte “LE PRINCE DE BEL-AIR”.

Lancée en 1990 aux Etats-Unis, « THE FRESH PRINCE OF BEL-AIR » créée par Andy et Susan Borowitz et produite par Quincy Jones, cartonne dès sa sortie aux Etats-Unis, et raconte les tribulations de Will, jeune garçon des quartiers pauvres de Philadelphie parachuté au sein de la famille aisée de son oncle Phil…

Une série cultissime qui lança la carrière de Will Smith, et qui est rediffusée en France dès ce dimanche : sur la chaîne BET à 18h20.