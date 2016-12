La star pop britannique George Michael est décédée : sélection de clips.

David Bowie, Prince, Leonard Cohen, et maintenant George Michael. 2016 se termine avec la mort de la star pop britannique. L'artiste n'avait que 53 ans.

Dans la première moitié des années 80, le groupe Wham qu'il forme avec Andrew Ridgeley connaît un énorme succès. Des tubes à foison : Wake me up before your go-go, Last Christmas, I'm your man, Everything she wants, Careless Whisper...

Suivra une carrière solo, qui débute de manière triomphale en 1987 avec l'album Faith (qui contient notamment le tube I want your sex et Father Figure). Puis au début des années 90, place à Listen without prejudice. Older lui succèdera.

A la fin des années 90, sortie d'un très bel album, Songs from the last century. Avec entre autres la reprise du classique Roxanne de Police et My baby just cares for me.

Les années suivantes, rares en titres inédits, seront marquées par deux grandes tournées internationales.

Ci-dessous, respectivement les clips de Everythings she wants, Last Christmas, One More Try, A Different Corner, Roxanne, White Light et December Song.