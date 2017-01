La telenovela Los Miserables (Le prix du pardon) dès ce lundi sur France Ô.

La telenovela sud-américaine Le Prix du pardon (Los Miserables, titre original), librement inspirée des Misérables de Victor Hugo, met en scène des protagonistes obligés de sortir leurs griffes pour se défendre et parfois lutter contre la mort...

Tel Jean Valjean, Lucia Durán sort de prison. Elle y a passé onze années après avoir été jugée pour complicité de trafic de stupéfiants. C’est là que sa compagne de cellule lui fait promettre sur son lit de mort de prendre soin de sa fille de 10 ans, Roxana, qui vit à Mexico.

De retour au Mexique, Lucia veut prendre un nouveau départ. Mais la vie en a décidé autrement : elle ne trouve pas de travail et sa famille la rejette. Seul son amour pour Roxana, sa fille adoptive, l’aide à tenir. C’est quand elle retrouve le chemin de la paix et du bonheur, que de nouveau tout bascule… Accusée à tort de meurtre, elle est persécutée par l’homme qu’elle aime, le détective Daniel Ponce. Lucia, surnommée « Lucha », doit une nouvelle fois lutter, résister et se cacher.

Avec ténacité et ruse, elle doit démontrer son intégrité et prouver son innocence. Un combat acharné s’engage pour faire triompher l’amour, la foi et la justice.