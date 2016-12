La Une des hebdos people ce vendredi : Capucine, Gad Elmaleh, Karine Ferri...

A la Une des hebdomadaires people Closer, Voici, Public parus ce vendredi 23 décembre 2016...

L'animatrice Karine Ferri en couv' de CLOSER. A noter que la jeune maman fera partie de la tournée 2017 de Danse avec les stars, a-t-il été annoncé hier. Également en Une : la propriété parisienne de Céline Dion en vente 9 millions d'euros.

Ils se revoient, titre VOICI à propos de Gad Elmaleh et son ex compagne, la princesse Charlotte de Monaco. Dès hier, le site de la revue annonçait "Cela faisait des mois qu’ils s’évi­taient et se parta­geaient la garde de leur fils sans se voir. Pour­tant, il y a quelques jours, ces deux anciens amou­reux se sont retrou­vés pour une après-midi complète et bon enfant". En accroche, l'ex artiste Diam's : Lune de miel en Thaïlande. On notera une publication judiciaire en faveur de la chanteuse et comédienne Louane.

Larguée, prétend PUBLIC concernant Capucine Anav. "Cette chroniqueuse d’un talk show à succès s’est fait plaquer par son compagnon. Leur dernière dispute a été fatale et le jeune homme, avec lequel elle sortait depuis l’été 2015, a décidé de mettre un terme à leur love story.".